В Киеве избили депутата Рады‍

В Киеве во время акции протеста против застройки парка избили внефракционного депутата Верховной рады Юрия Левченко, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел на Половецкой улице недалеко от центра столицы. Депутат Киевсовета Святослав Кунтяк сообщил, что сторонники Кличко жестоко избили Левченко, он потерял сознание и был госпитализирован.

В полиции сообщили, что столкновение произошло во время демонтажа незаконных гаражей. По данным полиции, Левченко и Кунтяк сами инициировали конфликт, попытавшись бросить бутылку с зажигательной смесью.