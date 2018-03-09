Вслед за бразильцем в полынью на Неве провалилась 11-летняя девочка

Ребёнок провалился в воду у Дворцового моста во время прогулки по льду Невы. Девочку 11 лет вытащили спасатели.

Сотрудники МЧС за день 9 марта второй раз вытаскивают из воды гуляющих горожан. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МЧС, вслед за туристом из Бразилии практически в том же месте у Дворцового моста в полынью провалилась школьница. Девочку около 16:30 оперативно вытащили на берег, помощь медиков ей также не понадобилась.

Это третий случай за неделю, когда горожане по собственной неосторожности оказываются в ледяной воде. Все три ЧП произошли, когда гуляющие переходили полынью на Неве, которая осталась после прохода ледокола.