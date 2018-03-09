Устроившего резню в Турку террориста признали вменяемым

Суд Варсинайс-Суоми огласил результаты судмедэкспертизы, проведённой в отношении гражданина Марокко Абдеррахмана Буанана 1994 года рождения, который в августе 2017 года напал с ножом на людей в центре города Турку на юго-западе Финляндии.

Подозреваемый в совершении террористического акта Буанан признан вменяемым, сообщает Yle. Согласно заключению суда, он полностью осознавал, что делает, когда резал случайных прохожих. В результате действий террориста двое погибли, ещё восемь человек были ранены.

Как сообщалось ранее, Буанан совершил теракт, чтобы отомстить за удары западной коалиции войск по формированиям запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ в Сирии.

В конце февраля прокуратура выдвинула обвинения в двух убийствах и восьми покушениях на убийство – с террористическими целями. По версии следствия, на радикализацию преступника ушло три месяца. Абдеррахман Буанан действовал в одиночку, считая себя солдатом ИГИЛ.

Суд над террористом пройдёт 9 апреля. За убийство с террористическими целями закон Финляндии предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.