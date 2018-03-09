Гимназист в Петербурге пожелал смерти коммунистам

Ученика 11-го класса гимназии при Русском музее задержали, пока он рисовал православный крест на плакате возле отделения коммунистической партии. Мирно сдаваться полиции подросток не захотел.

Как стало известно «Фонтанке», гимназиста задержали вечером 8 марта на 2-й Советской улице. Молодой человек 17 лет разрисовывал стенд с газетами коммунистической партии. Судя по смыслу надписей, к отделению КПРФ он пришёл не случайно. Петербуржец среди прочего пожелал смерти «красным» и нарисовал православный крест. Когда сотрудники УМВД Центрального района предложили школьнику поехать с ними в отдел, он начал сопротивляться, за что получил протокол по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Из отделения юноша уехал с родителями и обязательством о явке.