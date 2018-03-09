Глава СБУ: Рубан действовал в сговоре с лидерами ДНР

Владимир Рубан в сговоре с лидерами ДНР Захарченко и Тимофеевым готовили серию терактов в центральной части Киева. Об этом в ходе брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Добыты достаточные доказательства того, что Рубан, действуя по предварительному сговору с лидерами ДНР Захарченко и Тимофеевым, и другими особами, спланировали конкретные действия, направленные на подготовку серии терактов в центральной части Киева".

Он заявил, что террористы планировали устроить массовые теракты в столице Украины и добиться как можно большего количества жертв для того, чтобы вызвать массовые волнения и доказать факт "гражданской войны" в Украине, сообщает "112.Украина".

"На вопрос "там же мирные люди" – это никого на самом деле не волнует. Должно было быть как можно больше трупов, крови, речь шла о тысячах погибших. Как говорили их кураторы из "ДНР", из Москвы – должно быть много крови и хаос, в результате чего люди должны выйти на улицы, военные вернуться из АТО и пойти на Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война", – заявил Грыцак.

Напоминаем, что вчера, 8 марта 2018 года, руководитель Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан в зоне АТО. Ему огласили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием", ч. 1 ст. 14 "Приготовление к преступлению", ч. 3 ст. 258 "Террористический акт". Также его обвиняют в сотрудничестве с террористами и российскими властями, незаконном присвоении себе звания генерала, подготовке госпереворота и убийства президента Украины.