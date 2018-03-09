Разведчик Скрипаль мог быть отравлен у себя дома

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог получить порцию нервно-паралитического яда в своем доме, а не общественных местах. Скотланд-Ярд попросил Министерство обороны Великобритании помощи в расследовании, в Солсбери вводят войска.

Как сообщает полиция Лондона 9 марта, подразделение по борьбе с терроризмом обратилось в Минобороны для зачистки центра города Солсбери от автомобилей и иных объектов. Британская пресса уточняет, что туда командированы около двухсот бойцов Королевской морской пехоты и военных специалистов, имеющих спецподготовку по химической защите.

«Жителям не следует тревожиться», – просит полиция перед занятием военными центра города.

Приезд морской пехоты в Солсбери связан с продвижением расследования дела о покушении на убийство 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Они отравлены веществом нервно-паралитического действия. Место и время покушения, вероятно, доподлинно неизвестны. Сначала тщательнейшим образом проверялись парковая скамейка, на которой бессознательными нашли отца и дочь Скрипаль, а также соседние итальянский ресторан и паб. В настоящее время полиция уделяет пристальное внимание дому экс-разведчика. Оттуда он и Юлия отправились гулять.

Отравление пары имело серьезные последствия. Более двадцати сотрудников экстренных служб госпитализированы 4 марта после работы на месте происшествия. Наиболее серьезные опасения вызывает жизнь полицейского, который первым пришел на помощь Сергею и Юлии Скрипаль. Детектив Ник Бейли находится в тяжелом состоянии, сослуживцы выражают тревогу за его жизнь или восстановление.

Версия вендетты Скрипалю за предательство не является единственной, но проверяется всесторонне. На днях полиция работала на кладбище с могилой жены экс-разведчика, Людмила Скрипаль умерла в 2012-м, официально причиной смерти стал рак.

В Великобритании также находятся останки сына Скрипаля – 43-летнего Александра. По утверждению BBC, он умер в Петербурге в 2017 году от печеночной недостаточности. По данным «Фонтанки», Скрипаль-младший действительно совершал короткую поездку из Москвы в июле 2017-го в сопровождении спутницы по имени Анна. Она уроженка Читы, но обосновалась в столице. На шесть лет старше Александра Скрипаля, но западная пресса называет ее «girlfriend».

Если информация о смерти Александра Скрипаля достоверна, британская полиция может запросить у петербургских медучреждений анамнез. Как пояснили «Фонтанке» судмедэксперты, печеночная недостаточность не является причиной смерти. Это осложнение, связанное с различного рода интоксикациями. Часто печеночная недостаточность сопровождает отравления ядами. Поэтому, если при вскрытии выявляется она, делается максимальный «забор» органов и материала для лабораторных исследований. Если российские власти разрешили вывоз тела Скрипаля-младшего за рубеж, то естественная причина смерти, без криминального оттенка, была подтверждена.

Город Солсбери расположен в 140 километрах от Лондона в графстве Уилтшир, его населяют около 45 тысяч человек. С 2010-го на западе Солсбери поселился российский разведчик Сергей Скрипаль, завербованный британцами, приговоренный за госизмену и обмененный на Анну Чапман и других. Скрипаль получил политическое убежище в Британии, приспособился под пенсионный образ жизни, но иногда читал лекции об устройстве российской разведки.