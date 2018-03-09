Савченко пришла на суд над Рубаном и отдала честь

Народный депутат Украины Надежда Савченко пришла на суд над руководителем Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке вооруженных нападений на руководящую элиту Украины, передает LB.ru.

«Я искренне уважаю офицера Рубана за все, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев, для их освобождения. Не всем понять, насколько сложными могут быть операции, особенно глубинные операции, и ни журналистам, ни мировой общественности этого не понять. Есть люди, которые действительно рискуют своей жизнью, рискуют свободой. Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер», — сказала Савченко и отдала честь.

Шевченковский районный суд Киева постановил задержать руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке вооруженных нападений на властную элиту Украины, на 60 суток. Это постановление можно обжаловать в течение пяти дней.

Ранее Рубан отверг все предъявленные ему обвинения. По данным СБУ, Рубан планировал с использованием минометов, гранатометов, стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства.