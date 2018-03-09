Президент Южной Кореи объявил Паралимпиаду-2018 открытой

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Президент Кореи Мун Чжэ Ин объявил Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане открытой. В эти минуты на Олимпийском стадионе проходит церемония открытия Игр.

Состязания пройдут с 9 по 18 марта, в них примут участие 570 спортсменов, которые разыграют 80 комплектов медалей в четырех дисциплинах.

Сборная России из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России выступит под нейтральном статусе. На Паралимпиаду в Пхенчхане от России были допущены 30 спортсменов и 5 спортсменов-ведущих, а также 38 сопровождающих и официальных лиц.