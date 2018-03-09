Медсестра в больнице на Декабристов уронила младенца с пеленального столика

Младенца с переломами и травмами головы увезли из одной больницы Петербурга в другую после того, как медсестра уронила мальчика.

Как стало известно «Фонтанке», малыш пострадал во время утреннего обхода в 17 городской больнице – около половины девятого утра 8 марта его, во время переодевания, уронила медсестра. Младенец ударился головой, малыша перевезли в больницу №1 на Авангардной, где диагностировали перелом костей черепа и ушиб мозга. Он находится в состоянии средней тяжести.