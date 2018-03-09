Уксус, таблетки, ацетон и мультиварка - сразу пять детей пострадали у себя дома

За день 8 марта в детских городских больницах Петербурга оказались сразу пять детей в возрасте от года до 12 лет, которые навредили себе сидя дома.

Как стало известно «Фонтанке», первой на машине скорой помощи в больницу увезли 12-летнюю петербурженку. Как она объяснила врачам, когда около полудня ее забрали из квартиры на улице Димитрова во Фрунзенском районе с отравлением, у нее утром разболелась голова. Так как дома никого не было, лекарство она себе выбрала самостоятельно. Девочка приняла 4 таблетки от артрита. Она находится в тяжелом состоянии.

Наибольшее число травм и отравлений пришлось на вечер – около 8 часов в квартире на Октябрьской набережной двое малышей уронили на себя мультиварку с горячим супом. Братья, одному из которых только год, второму два, были госпитализированы с ожогами 50% тела. Их состояние оценивается как тяжёлое.

На Дачном проспекте двухлетняя девочка по недосмотру родителей глотнула уксуса, медики диагностировали ожог пищевода.

В квартире на Кушелевской дороге малышка примерно того же возраста в качестве напитка использовала жидкость для снятия лака. Она находится в состоянии средней тяжести.

Все семьи благополучные и на учете не состоят.