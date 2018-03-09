В Красногвардейском районе с крыши 15-этажного дома упала семиклассница

Ребёнок 12 лет погиб вечером 8 марта после падения с высоты пятнадцатиэтажного дома на проспекте Ударников.

Как стало известно «Фонтанке», трагедия произошла в девять вечера 8 марта у дома 17 по проспекту Ударников. Девочка упала с крыши здания и погибла на месте. Ученица 7-го класса не состояла на учёте, ее семья была благополучной. Сотрудники полиции нашли ее мобильный телефон, сейчас выясняются все обстоятельства гибели школьницы.