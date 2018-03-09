На Гагарина оперативники стреляли в BMW жителя Крыма, который пошел на таран при задержании

Следствие Московского района возбудило уголовное дело по сбыту наркотиков в отношении приезжего из Крыма. Правда, от него осталось только мощное BMW и около 200 граммов наркотиков. При контрольной закупке он протаранил служебные автомашины уголовного розыска и ушел, не обращая внимания на выстрелы вдогонку. «Фонтанка» нашла фото с места происшествия.

По информации «Фонтанки», вечером 7 марта возле дома 35 по проспекту Гагарина оперативники уголовного розыска Московского района проводили закупку наркотиков после того, как они уже задержали петербуржца за хранение и тот не только дал показания в отношении сбытчика, но и согласился участвовать в комбинации. По договоренности молодой человек сел в светлое BMW своего знакомого, у которого ранее приобретал наркотики, передал ему очередные 60 тысяч рублей, получил около 200 граммов синтетического наркотика, а при выходе из иномарки оперативники начали задержание.

По данным «Фонтанки», водитель быстро среагировал на опасность. Он заблокировал двери и растолкал своими бамперами две служебные автомашины полиции. Его не подвел 500-лошадный двигатель BMW. Что касается стрельбы по колесам и заднему стеклу, то это подозреваемого не остановило.

Как стало известно нашему изданию, теперь уголовный розыск ищет 30-летнего Владимира Дементьева из Крыма.

Саму поврежденную иномарку полиция вскоре обнаружила недалеко от места события.