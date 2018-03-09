Спасатели вытащили из Невы бразильца

Прогулка по льду Невы закончилась для туриста купанием в ледяной воде. Из полыньи гражданина Бразилии вытащили петербургские спасатели.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, бразилец в полной мере прочувствовал на себе русскую зиму около 14:30 9 марта. Он, как и многие горожане и туристы, гулял по Неве под Дворцовым мостом. Когда иностранец переходил реку с левого на правый берег, он провалился в полынью посередине Невы, которая осталась после прохода ледокола. Неподалёку дежурили спасатели, которые и вытащили туриста из воды. 25-летнего гостя города доставили на берег, медицинская помощь ему не потребовалась.

Напомним, это не первый случай в этом сезоне, когда гуляющие по льду горожане проваливаются в полынью. 3 марта по пояс в воде оказалась петербурженка. Помощь врачей ей также не пригодилась.