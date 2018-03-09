Таксист изнасиловал учительницу истории и выкинул ее из машины

Жительница Петербурга была вынуждена обратиться к медикам после поездки на такси утром 8 марта. Водитель ее изнасиловал, а потом вытолкал из машины.

Как стало известно «Фонтанке», девушка, работающая учителем истории, заказала такси около 7 утра 8 марта. Ее водитель, 31-летний гражданин Узбекистана, доехал с ней до 35 дома по улице Дыбенко, после чего напал и изнасиловал. Затем он вытолкал ее из машины и уехал. 29-летняя девушка обратилась за медицинской помощью, а заодно рассказала полиции все, что запомнила про таксиста. Учительницу врачи отпустили домой, а насильника задержали возле 149-го дома по проспекту Обуховской Обороны. Возбуждено уголовное дело.