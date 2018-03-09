Приезжим в Петербурге примерещились террористы

Житель Псковской области «увидел» бомбу в «девятке» возле станции метро «Владимирская», а приезжий из Кировской области рассказал, что кто-то хочет взорвать службу «911» и дома в России.

Как стало известно «Фонтанке», проверять ВАЗ, припаркованный возле дома 1 по Кузнечному переулку, взрывотехникам пришлось около полудня 8 марта. О бомбе в машине полиции на станции метро «Владимирская» рассказал пьяный гость Северной столицы. Ничего опасного в «девятке» не нашли, а подозрительность 39-летнего псковитянина обратили в административный протокол.

Другой гость Петербурга был куда настойчивее – с половины пятого вечера 8 марта он позвонил в службу «112» пять раз. Мужчина был уверен, что террористы хотят взорвать дома в России, не уточняя их количество, и службу «911». Вероятно, житель Кировской области звонил бы и дальше, но к шести вечера его задержали возле третьего дома по улице Ефимова. Теперь ему грозит уголовное дело.