The Financial Times: Скрипаль продолжал работать на иностранную разведку после отъезда из России

Газета The Financial Times выяснила, что российский разведчик Сергей Скрипаль даже после переезда в Великобританию передавал ценную информацию иностранным спецслужбам.

Скрипаль оказался в Великобритании в 2010 году, когда его обменяли на задержанных в США российских разведчиков. Хотя к тому моменту он уже шесть лет находился под стражей, а потом в заключении в России, Скрипаль даже после выдачи продолжал снабжать западные спецслужбы информацией. По словам бывшего сотрудника спецслужб, который отказался называть свое имя, Скрипаль не мог помочь в оперативной работе, но он знал, как устроена российская разведка.

Другой анонимный собеседник FT предположил, что Скрипаль после отъезда из России мог рассказать, как именно российские агенты работают на Западе. Его знания могли быть особенно полезны при подготовке контрразведчиков. Это косвенно подтверждает знакомая Юлии Скрипаль — она заявила газете, что бывший российский разведчик работал в Солсбери «преподавателем». В Академии Минобороны Великобритании, расположенной в 72 километрах от города, заявили, что в списке их лекторов Скрипаль не значится.

После переезда в Великобританию Скрипаль почти не общался с другими россиянами, живущими в стране, рассказал немецкий предприниматель Франц Зедельмайер. По его словам, имя Скрипаля не упоминалось в русских кругах в Лондоне. В Солсбери Скрипаль вступил в местный клуб железнодорожников, по официальной легенде, он был отставным британским чиновником (хотя использовал свое настоящее имя).

Пока все указывает на то, что Скрипаль жил спокойной жизнью и оставил свою службу полковником в Главном разведывательном управлении Минобороны России, а также шпионаж в пользу МИ-6 далеко позади. Но источники в спецслужбах считают, что 66-летний Скрипаль не порвал с прошлым окончательно, пишет английское издание.