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09.03.2018 13:56

Американские танкисты назвали «Армату» слишком навороченной

Американский экипаж танка «Абрамс» назвал российский танк Т-14 «Армата» безопасным, но чересчур автоматизированным и навороченным, пишет Business Insider. Танкисты, давшие изданию интервью на условиях анонимности, подвергли критике полностью автоматизированную систему заряжания.

«Я вообще думал, что русская техника похожа на автомат Калашникова — его можно бросить в грязь, а он все равно стреляет, — сказал один из танкистов. — А тут они немного отвлеклись, попытались сделать навороченную вещь».

По его словам, автомат заряжания имеет свои плюсы, так как рассчитан на тяжелые боеприпасы и перезаряжает пушку танка быстрее, чем механические системы. Обратной стороной является вероятность выхода автомата из строя в боевых условиях.

«Вы посмотрите, сколько здесь песка, — сказал танкист. — Тут нужно что-то такое, что будет хорошо работать в этих условиях. А если случится осечка? Сколько времени потребуется, чтобы отремонтировать автомат?»

Танк Т-14 на базе платформы «Армата» — полностью российская разработка, первая боевая машина такого класса с необитаемой башней. В 2015 году была изготовлена предсерийная партия из 20 танков. Изначально предполагалось, что к 2020 году будет выпущено 2,3 тысячи подобных танков, но в прошлом году планы были скорректированы до производства только 100 единиц к концу десятилетия.

Источник: Лента.ру


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