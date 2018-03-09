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09.03.2018 13:29

Кришито: Я вернусь в Италию

Капитан «Зенита» Доменико Кришито ответил на вопрос о возможном переходе в «Дженоа» предстоящим летом.

«Официально пока ничего нет. Все, что я могу сказать: я вернусь в Италию, «Дженоа» мной интересуется, и «Дженоа» всегда в моем сердце», – приводит слова Кришито Sports.ru.

Накануне капитан "Зенита" на 86-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги Европы со штрафного забил гол "Лейпцигу" и сохранил шансы на успешный результат для сине-бело-голубых по сумме двух матчей.

Срок контракта Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года. В конце февраля капитан "Зенита" Доменико Кришито заявил итальянской прессе, что летом возвращается на родину. Нового контракта с "Зенитом" не будет. По словам итальянца, у него есть 3 – 4 предложения, выбор почти сделан, в планах – возвращение в сборную Италии.


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