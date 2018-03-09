Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко

В Шевченковском суде Киева пройдет заседание по избранию меры пресечения переговорщику Владимиру Рубану, которого вчера задержали при пересечении одного из пунктов пропуска на Донбассе.

В распоряжении "Страны" оказался текст подозрения Рубану. Оно публикует документ полностью. Переговорщику вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием. В тексте документа говорится о подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве.

Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан 8 марта был задержан на линии соприкосновения в Донбассе. После его доставили в СИЗО в Мариуполе. По информации «Громадського радио», Рубана задержали при попытке въехать на контролируемую Киевом территорию из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). При нем якобы было большое количество оружия.

Рубан выступал посредником по обмену пленными с начала вооруженного конфликта в Донбассе весной 2014 года. Неоднократно подвергался критике за якобы симпатии к самопровозглашенным ДНР и ЛНР (Луганской народной республике).