Четыре американских сенатора призвали Госдеп США начать диалог с Россией

Трое демократов и один независимый сенатор обратились к госсекретарю США с просьбой начать новый диалог с Россией по вооружениям. В письме они упомянули послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Демократы Эдвард Марки, Джефф Мёркли и Диана Файнстен вместе с независимым сенатором Берни Сандерсом написали письмо госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой начать новые переговоры с Россией о расширении контроля за вооружениями. Полный текст письма опубликован на сайте сенатора Мёркли, сообщает РБК.

«Стратегический диалог между США и Россией стал более актуальным после публичного послания президента Владимира Путина 1 марта, во время которого он сообщил о нескольких новых видах ядерного оружия, которые разрабатывает Россия», — говорится в письме сенаторов. Они отметили, что такие вооружения не ограничиваются Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Их развертывание приведет к дестабилизации обстановки, считают сенаторы.

«Нет сомнений, что мы имеем существенные разногласия с Россией», — заметили сенаторы, перечислив «наглое вмешательство России в выборы в 2016 году», «продолжающиеся нарушения» Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), а также «незаконную аннексию Крыма и дестабилизацию обстановки в Сирии».

Тем не менее сенаторы уверены, что именно из-за политических разногласий Штатам следует взаимодействовать с Россией, чтобы уменьшить вероятность конфликта.

Сенаторы предложили администрации президента США Дональда Трампа найти альтернативные решения для обсуждения с Россией нарушений ДРСМД. Также они предложили расширить договор СНВ-III, включив в него два новых типа ядерных вооружений, представленных Путиным 1 марта. «Расширение СНВ-III позволит сохранить лимиты на вооружения и сократить стратегические силы, которые нарастила Россия», — говорится в письме.

«Расширение СНВ-III, решение проблемы нарушения Россией ДРСМД, и усиление прозрачности по отношению к нестратегическим вооружениям поможет приглушить голоса о том, что США не придерживаются договора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в письме сенаторов.

Владимир Путин 1 марта в своем послании Федеральному собранию представил новые виды вооружений, разработанные в России, в том числе стратегическую баллистическую ракету «Сармат», крылатую ракету с ядерным двигателем, беспилотную атомную субмарину и гиперзвуковую противокорабельную ракету «Кинжал».