Кокорин возразил Манчини: Нас было 11 человек

Форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался после поражения от «РБ Лейпциг» (1:2) в Лиге Европы.

«Учитывая, что было на поле, результат неплохой. Если бы закончили 2:0, было бы тяжеловато. В любом случае, дома нам нужно побеждать. Если сделаем это, пройдем дальше. То, что сделали дома с «Селтиком», можем сделать и с «Лейпцигом». Все зависит от нас», – поделился мыслями нападающий.

Кокорин прокомментировал слова главного тренера Роберто Манчини, заявившего, что «во втором тайме у «Зенита» было четыре защитника, и больше никого». Его слова приводит sports.ru.

«Это неправильно. Нас было 11 человек. И проигрываем, и выигрываем мы все вместе.

Мы забили нужный мяч, который дает нам шанс сыграть дома на победу. Хорошо играть с такими командами, как «Лейпциг». Они играют в футбол, в атаку», – поделился мыслями нападающий.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини поражение команды от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы 8 марта в Германии прокомментировал следующим образом: «Мы хорошо сыграли первые 25, может быть, 30 минут. А потом мне даже не верится, насколько плохо мы начали играть. Мы не заслуживали единственного гола, который забили. Мы точно знали, с кем играем и как готовиться к сопернику. В принципе, мы были подготовлены к игре, но столкнулись с проблемой: во втором тайме у нас были четыре защитника, и больше никого. Мы столкнулись с проблемой отсутствия Паредеса. Мы не смогли взять в это трансферное окно похожего на него игрока. Паредес — футболист, без которого центр поля слабеет. Аналогичного игрока у нас попросту нет».