Фурсенко: Кришито часто радовал нас такими ударами и раньше

Президент ФК "Зенит" прокомментировал матч сине-бело-голубых в Лейпциге. Петербургский клуб уступил в ней хозяевам поля со счетом 1:2.

"С самого начала было понятно, что игра будет тяжелой. «РБ Лейпциг» — серебряный призер прошлого чемпионата Германии, да и и сейчас они находятся вверху турнирной таблицы. С немецкими командами всегда тяжело играть.

«РБ Лейпциг» — очень быстрая команда. В ее составе есть несколько очень быстрых и технически оснащенных игроков. Сказывается и психология: игра на выезде, очень хочется пройти дальше. Уже и другие результаты некоторые знали, поэтому особенно хотелось отличиться. На нервяке начался брак.

Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел. Было очень много технического брака. Думаю, в связи с этим дальше не пошла игра. Такое бывает.

Слава богу, в конце Кришито забил гол: технически очень красивый и выверенный удар. Мастер ударил! Кришито часто радовал нас такими ударами и раньше. Но здесь особенно тяжело было вратарю, удар шел с центра штрафной", – сказал Сергей Фурсенко.

Поражением для «Зенита» завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» 8 марта в Германии. Петербургская команда уступила со счетом 1:2. Ответный матч состоится 15 марта в Петербурге. Благодаря голу, забитому на чужом поле (дает преимущество при равном счете), для выхода в четвертьфинал «Зениту» достаточно будет сыграть со счетом 1:0.