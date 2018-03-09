Еще
16:45 09.03.2018
Пришлите свою новость!
16:39
Президент Южной Кореи объявил Паралимпиаду-2018 открытой
16:32
Медсестра в больнице на Декабристов уронила младенца с пеленального столика
16:27
«Шкодничать с шиком»: Гринч с голосом Камбербэтча похитил Рождество в новом трейлере
16:15
Уксус, таблетки, ацетон и мультиварка - сразу пять детей пострадали у себя дома
15:54
В ДТП с тремя машинами в Петербурге одну уронили на тротуар
15:43
В Красногвардейском районе с крыши 15-этажного дома упала семиклассница
15:33
На Гагарина оперативники стреляли в BMW жителя Крыма, который пошел на таран при задержании
15:25
Спасатели вытащили из Невы бразильца
15:16
Суд арестовал Александра Ефимова, а он попросил тапочки
15:08
Таксист изнасиловал учительницу истории и выкинул ее из машины
14:55
Евросоюз выделит Украине миллиард долларов макрофинансовой помощи
14:51
Приезжим в Петербурге примерещились террористы
14:38
Пентагон заявил о способности подлодок США уничтожить Россию
14:17
The Financial Times: Скрипаль продолжал работать на иностранную разведку после отъезда из России
14:04
В Женеве показали спорткар с телом ретроавтомобиля
13:56
Американские танкисты назвали «Армату» слишком навороченной
13:49
Пограничники просят потерпеть при выезде из России
13:38
Биткоин опустился ниже 9000 долларов
13:29
Кришито: Я вернусь в Италию
13:20
Рубана подозревают в подготовке покушения на Порошенко
13:11
Четыре американских сенатора призвали Госдеп США начать диалог с Россией
12:57
Кокорин возразил Манчини: Нас было 11 человек
12:41
Восьмого марта в Финляндию и Эстонию уехали 26 тысяч россиян
12:32
Фурсенко: Кришито часто радовал нас такими ударами и раньше
12:28
СБУ задержала посредника по обмену пленными Владимира Рубана
12:23
ЛАЭС-2 начала вырабатывать энергию в рабочем режиме
12:12
Шведская принцесса Мадлен стала многодетной матерью
11:48
Лавров: Не слышали ни одного факта о причастности РФ к отравлению Скрипаля
11:35
Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться лично
11:25
Защитник СКА Белов дисквалифицирован на две игры
11:15
Дерипаска разоблачил «российскую тему» в американской политике
11:06
Участок КАД перекроют на ночь
10:40
Терпящий бедствие сухогруз в Финском заливе отбуксируют в Таллин
10:37
КНР решила сделать юань мировой валютой
10:20
В Японии прокомментировали введение пошлин на алюминий и сталь со стороны США
10:07
В Лисьем Носу «Фольксваген» закончил поездку ударом о столб
01:45
Манчини о поражении от «Лейпцига»: Во втором тайме у нас были четыре защитника и больше никого
01:16
Фестиваль мужского джазового вокала Jazzman вновь пройдёт в Петербурге
00:58
«Зенит» проиграл «Лейпцигу», но благодаря голу Кришито сохранил шанс на выход в четвертьфинал Лиги Европы
08/03
В Петербурге за вечер горели две квартиры
08/03
«Зенит» назвал состав на первый матч с «Лейпцигом» в Лиге Европы
08/03
Жители Московского района 8 марта мерзнут в квартирах
08/03
The Cranberries выпустят последний альбом с вокалом Долорес О’Риордан
08/03
СКА в четвертый раз обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ
08/03
Daimler преподнес «китайский сюрприз»: приобрел акции автопроизводителя из Поднебесной
08/03
Трубу на Танкиста Хрустицкого починили
08/03
В Волоколамске ОМОН задержал протестующих против свалки
08/03
В Бельгии с замороженных счетов окружения бывшего ливийского диктатора Каддафи исчезли 10 млрд евро
08/03
Свидетели создали «паровозик» с машиной молодоженов на Руставели
08/03
Синоптики не могут решить, идет ли весна в Петербург
08/03
Кладбище, на котором похоронена жена экс-разведчика Скрипаля, оцеплено полицией
08/03
В Финском заливе терпит бедствие шедший в Петербург сухогруз
08/03
В Сибири подростки спасли провалившегося под лед ребенка
08/03
Джордж Мартин ушёл из блога, но обещал вернуться
08/03
Brexit вызвал падение британского авторынка
08/03
Башню горевшего Дома с фонтаном разбирать не будут
08/03
Мужчина в плащ-палатке расстрелял воздух Сестрорецка из винтовки Мосина
08/03
Глава «Нафтогаза» считает, что украинцы потребляют слишком много газа
08/03
В Петербурге умер режиссер Павел Подервянский
08/03
В Купчино женщина выпила чай и впала в кому
08/03
В Петербурге ищут робкого мужчину с пистолетом
08/03
В Светогорске на выезд из России стоят 200 машин
08/03
«Журналиста» с 5 млн в кармане поймали на обмане пожилой петербурженки
08/03
Накануне 8 марта в Выборге девушка из ревности убила любимую
08/03
«Пушкинскую» открыли после проверки
08/03
В Ленобласти четверых рыбаков сняли со льдины
08/03
Сотни финских саун зовут попариться бесплатно
08/03
Депутат Слуцкий, обвиняемый в домогательствах, «причинял переживания женщинам не по злому умыслу»
08/03
«Пушкинскую» проверяют на взрывоопасность
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
09.03.2018 12:23

ЛАЭС-2 начала вырабатывать энергию в рабочем режиме

Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору 9 марта был синхронизирован с сетью и начал выдавать электроэнергию в единую энергосистему страны, сообщает пресс-служба ЛАЭС. В ближайшее время реактор выйдет на рабочую мощность 1200 МВт.

Энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 переходит на этап опытно-промышленной эксплуатации. Он был подключен в энергосистему на минимальном уровне мощности 240 МВт и должен проработать в таком режиме 4 часа. Затем его мощность будет повышаться, пока не достигнет 1200 МВт. Для сравнения:, энергоблоки первой ЛАЭС вырабатывают на 20% меньше – по 1000 МВт каждый.

В течение этого года оборудование должно будет подтвердить все проектные характеристики производства энергии и взаимодействия с сетью. Затем энергоблок введут в промышленную эксплуатацию, пояснили в пресс-службе. Срок службы энергоблока – 60 лет.Энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 – второй по счету энергоблок подобного типа в мире после Нововоронежской АЭС. Его строительство началось в 2008 году. 8 декабря 2017 года начался физический пуск реактора – в него загрузили первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. 15 февраля программа физического пуска была выполнена в полном объеме.

"С вводом новых энергоблоков мы сохраним энергетическую безопасность северо-западного региона и ту энергетическую мощность, которая необходима для Северо-Запада", – говорит Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Параллельно на ЛАЭС-2 продолжается строительство второго энергоблока типа ВВЭР-1200. Заказчик проекта – АО «Концерн Росэнергоатом», генподрядчик – АО «Концерн Титан-2». ЛАЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Петербурга и Ленинградской области. В 2017 году доля Ленинградской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составила 44,8%; доля в реальном объеме поставок потребителям – 53,88%.

"Мы находимся на этапе технологической революции в атомной энергетике: легендарные и супернадежные реакторы-миллионики уходят в прошлое. Последний мы пустили в феврале на Ростовской атомной станции. Наступает эра суперсовременных энергоблоков поколения «3+». Это уже второй реактор мощностью 1200 МВт. И это уже серьезный плановый шаг в части смены всего поколения атомной генерации в Российской Федерации. Значение нового блока трудно переоценить и для города Сосновый Бор. Наша главная цель – обеспечить в таких небольших городах не просто хорошую жизнь, а высокотехнологичные рабочие места, возможность трудиться и развиваться на десятки лет вперед", – комментирует глава "Росатома" Андрей Лихачев.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2018 16:30

Портфель проектов «Группы ЛСР» за год подорожал на 40 млрд рублей

Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР» в 2017 году превысила 185 млрд рублей. Рыночную оценку провел независимый внешний оценщик – компания Knight Frank.
АО «ГК «Эталон»
06.03.2018 13:15

Группа «Эталон» приняла участие в круглом столе с Минстроем и Минкультом

2 марта директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина приняла активное участие в круглом столе «Особый режим строительства: сохраняя культурное наследие», прошедшем в Москве на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Рендер предоставлен компанией «Группа «ЯРД»
02.03.2018 15:45

Немцы Drees & Sommer привнесут мировой опыт в проект Prime Residence

Коллеги Захи Хадид по проекту завода BMW в Лейпциге, компания Drees & Sommer будет контролировать возведение апарт-отеля Prime Residence в центре Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ЛАЭС-2 начала вырабатывать энергию в рабочем режиме
В Японии прокомментировали введение пошлин на алюминий и сталь со стороны США
В Бельгии с замороженных счетов окружения бывшего ливийского диктатора Каддафи исчезли 10 млрд евро
Украина начинает арест имущества «Газпрома»
Сбербанк продаст с торгов офис на Московском, 133
ЕС: Введем ответные пошлины через два месяца после американцев
КИО планирует оспаривать предписание ФАС о незаконном контракте с ГУИОН
СМИ: Сечин попросил у Путина налоговые льготы на 145 миллиардов
Минэнерго поддержало расторжение газовых контрактов с Украиной
УФАС: И в морге должна быть конкуренция
Как российский бизнес готовится встретить болельщиков
Газовая война – 2018: может ли "Газпром" обойти Украину
Сырная деревня не созрела в Петербурге
Над Jaguar нависла тень Tesla
У Hamleys отбирают игрушки
«Ральф» укатил с долгами
«Эльдорадо» подвинет Media Markt в Петербурге
Смольный торгует пространством - творческим дешевле
ВТБ притянуло «Магнитом»
В Китай со своим дошираком - Россия ответила Alibaba
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина "Фонтанки": сколько в тебе феминиста

Спасатели выручили рыбаков, которые решили поудить возле дамбы

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
06.03.2018 16:30
Портфель проектов «Группы ЛСР» за год подорожал на 40 млрд рублей
Стоимость портфеля недвижимости «Группы ЛСР» в 2017 году превысила 185 млрд рублей. Рыночную оценку провел независимый внешний оценщик – компания Knight Frank.
АО «ГК «Эталон»
06.03.2018 13:15
Группа «Эталон» приняла участие в круглом столе с Минстроем и Минкультом
2 марта директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина приняла активное участие в круглом столе «Особый режим строительства: сохраняя культурное наследие», прошедшем в Москве на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Рендер предоставлен компанией «Группа «ЯРД»
02.03.2018 15:45
Немцы Drees & Sommer привнесут мировой опыт в проект Prime Residence
Коллеги Захи Хадид по проекту завода BMW в Лейпциге, компания Drees & Sommer будет контролировать возведение апарт-отеля Prime Residence в центре Петербурга
ПАО «Группа ЛСР»
02.03.2018 14:15
«Группа ЛСР» признана крупнейшим застройщиком по объемам текущего строительства
«Группа ЛСР» заняла первую строчку в рейтинге по объемам текущего строительства, составленном порталом «Единый реестр застройщиков» при поддержке Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА)
«Главстрой-СПб»
01.03.2018 14:33
Четвертая очередь ЖК «Юнтолово» аккредитована еще одним банком
Компания «Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», сообщает о расширении партнерской программы с Райффайзенбанком и включении новостроек четвертой очереди ЖК «Юнтолово» в список аккредитованных объектов
АО «ГК «Эталон»
28.02.2018 19:20
ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком
ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.02.2018 16:07
Энергетики МРСК Северо-Запада проводят тренировки на избирательных участках
На территории ответственности МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») находится более 4 тысяч избирательных участков, резервных пунктов для голосования и избирательных комиссий. Энергетики отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение всех этих объектов во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
«Полис Групп»
27.02.2018 17:00
СК «Полис Групп» ввела в эксплуатацию дом №7 ЖК «Вернисаж»
Госстройнадзор Ленинградской области выдал «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию дома №7 в ЖК «Вернисаж» в Кудрово. Передача ключей по ДДУ будет осуществляться до конца июня 2018 года
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
LEGENDA Intelligent Development
21.02.2018 12:58
Премиум-проект от LEGENDA получил проектное финансирование
LEGENDA Intelligent Development и Банк «Санкт-Петербург» подписали кредитный договор. Банк профинансирует новый проект застройщика.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.