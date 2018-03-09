ЛАЭС-2 начала вырабатывать энергию в рабочем режиме

Первый энергоблок Ленинградской АЭС-2 в Сосновом Бору 9 марта был синхронизирован с сетью и начал выдавать электроэнергию в единую энергосистему страны, сообщает пресс-служба ЛАЭС. В ближайшее время реактор выйдет на рабочую мощность 1200 МВт.

Энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 переходит на этап опытно-промышленной эксплуатации. Он был подключен в энергосистему на минимальном уровне мощности 240 МВт и должен проработать в таком режиме 4 часа. Затем его мощность будет повышаться, пока не достигнет 1200 МВт. Для сравнения:, энергоблоки первой ЛАЭС вырабатывают на 20% меньше – по 1000 МВт каждый.

В течение этого года оборудование должно будет подтвердить все проектные характеристики производства энергии и взаимодействия с сетью. Затем энергоблок введут в промышленную эксплуатацию, пояснили в пресс-службе. Срок службы энергоблока – 60 лет.Энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 – второй по счету энергоблок подобного типа в мире после Нововоронежской АЭС. Его строительство началось в 2008 году. 8 декабря 2017 года начался физический пуск реактора – в него загрузили первые тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. 15 февраля программа физического пуска была выполнена в полном объеме.

"С вводом новых энергоблоков мы сохраним энергетическую безопасность северо-западного региона и ту энергетическую мощность, которая необходима для Северо-Запада", – говорит Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.

Параллельно на ЛАЭС-2 продолжается строительство второго энергоблока типа ВВЭР-1200. Заказчик проекта – АО «Концерн Росэнергоатом», генподрядчик – АО «Концерн Титан-2». ЛАЭС обеспечивает более 50% энергопотребления Петербурга и Ленинградской области. В 2017 году доля Ленинградской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составила 44,8%; доля в реальном объеме поставок потребителям – 53,88%.