Потерялся "Зенит"

Похвала защитникам от главного тренера, важность стандартного положения и голы под копирку: "Зенит" проиграл в Германии, но волшебным образом сохранил неплохие шансы на проход в четвертьфинал Лиги Европы.

"Зенит" не устает удивлять: сразу после катастрофы с пермским "Амкаром" петербургский клуб играл первый матч в 1/8 Лиги Европы против команды из Лейпцига и большую часть игры выглядел так, будто бы матч против пермяков не заканчивался. Не ограниченный лимитом Роберто Манчини отправил Бранислава Ивановича на правый фланг, вместо пропускающего матч из-за желтых карточек Леандро Паредеса в опорной зоне появился Матиас Краневиттер, в атаке – трио Александр Кокорин, Эмилиано Ригони Антон Заболотный. К сожалению, по тому, как действовал "Зенит", складывалось ощущение, что играет он не против клуба, упустившего победу над последним местом Бундеслиги. Игроки "РБ Лейпцига" раз за разом создавали напряжение у штрафной Андрея Лунева, и 0:0 к перерыву было локальным достижением петербургского футбола.

С выходом на поле на 57-й минуте Себастьяна Дриусси – он заменил Антона Заболотного – у "Зенита" появился полный комплект возможных аргентинцев. Квартет сложился, а смысла в игре не прибавилось: увы, нынешний "Зенит" с большим трудом создает голевые моменты. Во втором тайме "РБ Лейпциг" забил два одинаковых мяча: сперва отличился португалец Брума, а потом молодой талант сборной Германии, о котором "Фонтанка" уже писала, – Тимо Вернер. Как отметил после матча Иванович: "Они молодые".

Отдельно спасибо хочется сказать Адьяму Кузяеву за сына Далера: в нынешнем "Зените" не очень много осознанности и совсем мало страсти, поэтому игра воспитанника академии петербургского клуба в Германии была единственным светлым пятном до конца второго тайма. Кузяев обыгрывал один в один, прорывался по флангу, придумывал что-то на подступах к штрафной венгерского вратаря "РБ Лейпцига": поразительно, давно в футбольных матчах российских клубов один игрок так не выделялся на фоне остальной команды.

Второй тайм, к сожалению, мало отличался от первого. Но к счастью, футбол это такая игра, когда даже одно стандартное положение в двухматчевом противостоянии может создать интригу. Доменико Кришито подошел к мячу и чуть ли не впервые в своей зенитовской карьере аккуратно положил мяч в угол ворот Петара Гулаши. Футбольные комментаторы без выдумки говорят в таких случаях: "как рукой". И естественно, гол, забитый на выезде, делает поездку в Лейпциг менее траурной: в отличие от счета 2:0, который не отыгрывается практически никогда, 2:1 – вполне приемлемый результат для гостевого матча.

Немножко настораживает, что штрафной Кришито – чуть ли не единственное, что "Зенит" предложил болельщикам и футболистам немецкого клуба. Президент клуба Сергей Фурсенко отдельно похвалил удар итальянца: "Слава богу, в конце забил Кришито: технически очень красивый и выверенный удар. Мастер ударил!"

После матча на пресс-конференции Роберто Манчини сказал, что второй матч будет не похож на состоявшийся. Отлегло. Боюсь, что второй такой игры петербургская футбольная общественность не выдержала бы.

Надо сказать, что в общении с журналистами в Германии Манчини был в ударе. Для начала он констатировал факт пропажи команды после 25-й минуты: "После 25-й минуты у нас пропали и центр поля, и нападение". Смелая констатация для главного тренера. Манчини признал, что "Зенит" не заслужил забитый гол, и поблагодарил Кришито. Отметим, что защитники – это единственные футболисты, кого Манчини благодарил в эту ночь: "Во втором тайме у нас были четыре защитника, и больше никого". Действительно, здорово, что один из защитников умеет забивать голы. На прощание итальянский тренер в очередной раз напугал своими представлениями о трансферных процессах: по его словам, "Зениту" не хватало дисквалифицированного пятого аргентинца и все проблемы петербургской команды – потому что не купили "похожего на него игрока". Тут возникают два непростых вопроса: зачем купили Краневиттера и на что "Зениту" два Паредеса в центральной зоне? Впрочем, "Зенит" стал уже четвертым клубом Манчини, который проводит трансферную политику, критикуемую итальянцем, тут удивляться не приходится.

Из трех российских клубов, добравшихся до 1/8 финала, приемлемого результата добился только "Зенит", как бы цинично ни звучала такая характеристика поражения 2:1: "Локомотив" предсказуемо уступил "Атлетико" в Мадриде 3:0, ЦСКА проиграл дома "Лиону" 0:1.

"Зенит" остался тренироваться в Германии, откуда отправится прямиком на берега Дона: уже в воскресенье нас ждет матч против новой команды Валерия Карпина из Ростова. Как отмечали собеседники "Фонтанки", Манчини не нравится тренироваться в Петербурге из-за погоды, поэтому лишние два дня тренировок в положительную температуру подвернулись как нельзя кстати. Вроде бы скоро потеплеет, и можно будет возвращаться на тренировки в самый северный город-миллионер.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»