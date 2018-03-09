Как храм муз изгоняет торговцев сосисками

Неинтеллигентная история развернулась у входа в Малый зал Филармонии на Невском проспекте: врата в храм искусства оказались распахнуты не только для слушателей, но и для запахов газа от генератора электричества с соседней торговой точки и даже от жареных сосисок.

В невыносимых условиях труда первыми пали билетерши: в беседе с корреспондентом «Фонтанки» главный администратор зала Алексей Цыганов вспомнил, как одна из них однажды лишилась чувств, не выдержав смрада, да и другие сотрудницы страдают от головной боли. И даже настройщик, работающий с музыкальными инструментами этажом выше, как-то раз прибежал в нижнее фойе, возмущенный столь беспардонным отношением к храму искусства и перспективами причинения вреда здоровью.

«Это же филармония, а тут – такой запах газа! – поделилась своей болью директор зала Алла Локштанова. – И сосиски…»

Нарушителями спокойствия оказались продавцы хот-догов, чья тележка разместилась прямо под мемориальной доской, повествующей об истории Дома Энгельгардта, — то есть через два окна от входной двери зала. Изначально тележек с фастфудом было даже две, причем первая стояла у самого входа, но война с ней завершилась победой искусства и здорового образа жизни. Одолеть вторую оказалось сложнее. Помимо них у фасада здания иногда стоит еще лоток с экскурсиями, но он в культурной столице никого не смущает.

Фото: Алина Циопа

В активную фазу конфликт перерос в сентябре: за эти месяцы и Филармония как учреждение, и Алексей Цыганов от своего лица неоднократно обращались в различные инстанции – от губернатора до районной администрации. Из Управления контроля использования имущества центральных районов Санкт-Петербурга пришел ответ: мол, да, обследование показало, что у дома 30, литера А, по Невскому проспекту действительно стоят две тележки – «по реализации выпечной продукции и прохладительных напитков» и «по реализации экскурсионных билетов». Притом что договоры аренды (до 9.12.2019) заключались только на экскурсионный стенд, а значит, сосиски у Филармонии – вне закона.

В комитете имущественных отношений отчитались: «В адрес пользователя участка была направлена претензия в связи с нецелевым использованием предоставленного участка. Претензия содержала требования о необходимости оплаты штрафа за нарушение цели использования участка по договору в размере 80% от квартальной арендной платы, а также устранении выявленных нарушений». И уточнили, что, если нарушения выявят вновь, СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» и КИО могут инициировать процедуру расторжения договора в судебном порядке.

Администратор торговой точки Сергей, к которому переадресовала «Фонтанку» продавщица хот-догов, к претензиям из концертного зала оказался холоден. Заверил, что никаких претензий ни от каких комитетов не видел, запрещенные сосиски – не его, а выхлопными газами в Филармонии пахло бы в любом случае – просто потому, что она находится на оживленной трассе (то есть Невском проспекте). Но на всякий случай показать разрешение на торговлю и другие документы корреспонденту «Фонтанки» отказался.

По его словам, если бы его фирма не располагала документами – их тележки бы давно на Невском не было, а за взятки стоят не по этому адресу, а «там дальше» (на этих словах собеседник «Фонтанки» махнул рукой куда-то в направлении Дома книги). Более того, если сейчас тележка стоит у Филармонии не каждый день, то в скором времени будет стоять ежедневно.

В довершение всего Сергей коварно уличил самих посетителей Филармонии в том, что те бегают к нему за сосисками в антракте. И это «в дорогих шубах»!

В Филармонии надеются на помощь СМИ – чтобы помочь чиновникам «выявить» тележку с фастфудом посреди Невского проспекта и, возможно, усовестить своих посетителей.

Но следующее обращение Филармония направила в Роспотребнадзор, чтобы те пришли и, замерив уровень опасных веществ воздухе фойе Малого зала перед началом концерта (именно тогда большинство слушателей проходят в зал и двери подолгу стоят открытыми), предприняли меры. Реакции пока ждут.

Но и на этом в храме искусств не намерены останавливаться: помимо сосисок сотрудникам мешает… музыка. Не своя, конечно: у выхода из метро каждый день играют уличные музыканты, используя звукоусилители. Так что следующий раунд не за горами.

Алина Циопа, "Фонтанка.ру"