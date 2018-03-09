Лавров: Не слышали ни одного факта о причастности РФ к отравлению Скрипаля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании конкретных фактов, указывающих на причастность к инциденту российской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается конкретного вопроса, который вы задали, то мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с такими серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда», — сказал Лавров.

По его словам, происходящее является «чистой воды пропагандой, чистой воды нагнетанием истерики и истерии». Кроме того, министр подчеркнул, что Россия готова при необходимости оказать содействие расследованию.

«Если действительно нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас действительно есть соответствующие данные», — сказал Лавров.