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09.03.2018 11:35

Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться лично

Президент США Дональд Трамп согласился на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом после беседы с Трампом рассказал начальник Управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён.

Южнокорейский чиновник сам встречался с Ким Чен Ыном в ходе визита в Пхеньян после Олимпийских игр. Там северокорейский лидер заявил, что КНДР готовы воздержаться от дальнейших ядерных испытаний. Ким Чен Ын также предложил встретиться с Трампом «как можно скорее».

Трамп заверил Чон Ый Ёна, что готов провести такую встречу до мая 2018 года.

Если встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится, это будут первые личные переговоры действующего президента США с лидером КНДР. Объявление о встрече было сделано на следующий день после того, как США в очередной раз расширили санкции против КНДР. Новые ограничения были введены из-за использования боевого отравляющего вещества для убийства Ким Чен Нама — брата Ким Чен Ына.

Источник: Медуза


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