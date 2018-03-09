Защитник СКА Белов дисквалифицирован на две игры

Защитник СКА Антон Белов дисквалифицирован на два матча Кубка Гагарина. Игрок был удален до конца игры в матче первого раунда плей-офф КХЛ против "Северстали" (2:0) за атаку Дмитрия Кагарлицкого.

Руководство КХЛ оставило без изменения большой плюс в автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20), а также дисквалифицировало его на две игры и выписало денежный штраф.

Таким образом, Белов пропустит первые два матча полуфинала Западной конференции. Соперником СКА станет "Локомотив".