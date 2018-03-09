Дерипаска разоблачил «российскую тему» в американской политике

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал обвинения против России со стороны США примером манипуляции общественным сознанием, которую осуществляет маленькая группа людей. Об этом он написал статью в The Daily Caller.

Фото: скриншот страницы сайта The daily caller

Дерипаска сравнил происходящее в американской политике в настоящий момент со сценарием комедийного фильма Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog).

«Технологии и распад основанной на фактах журналистики позволили удивительно небольшому числу людей разрушить двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация в превращении неудобной реальности в желаемую — это власть и военно-промышленные коммерческие интересы», — заявил Дерипаска.

По его словам, теневая власть, которая принадлежит небольшой группе людей из средств массовой информации, бизнеса, правительства и разведки, манипулирует публикой, навязывая ей провокационные и ложные взгляды.

«Различные сюжетные линии и роли, которые они создавали для меня, не выдерживали пристального изучения и были внутренне непоследовательны, однако их создатели просто следовали схеме фильма «Хвост виляет собакой»: нам не нужно, чтобы это оказалось правдой. Нам нужно просто отвлечь их», — объясняет Дерипаска.

Ранее находящаяся в тюрьме в Таиланде Анастасия Вашукевич, более известная как Настя Рыбка, сообщила, что записывала разговоры между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками. Она утверждает, что имеет от 16 до 18 часов аудиозаписей, в которых речь идет и о выборах президента США в 2016 году.