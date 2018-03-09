Для спасения Кирилла нужно дорогое лекарство

У полуторалетнего Кирилла обнаружили редкое заболевание крови – гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Спасти малыша может только пересадка костного мозга. Перед этим ему предстоит пройти высокодозную химиотерапию. Для неё врачи назначили препарат, который разрешён к применению в нашей стране, но не зарегистрирован. Следовательно, приобретать его нужно за свой счёт. Таких денег в семье нет.

"Фотанка" и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобрльных детей.

Кирилл Береснев, полтора года.

Редкое врожденное заболевание крови – гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз.

Требуется лекарство. Не хватает 357 491 руб.

«Сын родился с тяжелой болезнью крови. Диагноз ему поставили в ноябре 2017 года, хотя признаки болезни появились раньше.

Летом прошлого года у Кирилла без видимой причины поднялась высокая температура, назначили антибиотики, но температура не сбивалась. Сына положили в больницу, долго обследовали: сделали пункцию костного мозга, УЗИ внутренних органов, взяли анализы. Врачи не могли поставить диагноз, пока не назначили генетическое обследование. Выяснилось, что у Кирилла поломка ДНК, поэтому лейкоциты и особые клетки – гистиоциты – работают неправильно: вместо того чтобы бороться с бактериями, они уничтожают клетки крови, разрушают органы и ткани. Спасти сына поможет только пересадка костного мозга.

Перед трансплантацией Кириллу проведут высокодозную химиотерапию, чтобы нейтрализовать собственный костный мозг ребенка. Такая терапия всегда опасна, может вызвать тяжелые осложнения. И Кириллу, который еще совсем маленький, врачи назначили для проведения химиотерапии препарат, не зарегистрированный в России. Покупать его нужно нам самим, а цена заоблачная! Руки опускаются, можем только надеяться на вашу помощь. Пожалуйста, откликнитесь!» Лариса Береснева, Всеволожский район, Ленинградская область.

Исполняющая обязанности заведующей отделением НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Татьяна Быкова (Санкт-Петербург):

«Перед трансплантацией костного мозга Кириллу необходима терапия лекарственным препаратом «Бусильвекс» – не зарегистрированным, но разрешенным к применению в России».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

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