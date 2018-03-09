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Фонтанка.fi
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09.03.2018 10:40

Терпящий бедствие сухогруз в Финском заливе отбуксируют в Таллин

Терпящий бедствие сухогруз в Финском заливе отбуксируют в Таллин

Грузовое судно Glory Hongkong, у которого затопило машинное отделение 8 марта в Финском заливе по пути в Петербург, до сих пор стоит к западу от острова Гогланд. Компания-владелец договаривается о буксировке, а сухогруз пока находится под контролем вызванных на место финского ледокола, катера Погранохраны Финляндии и пограничного катера Эстонии. Судно очевидно будет отбуксировано в Таллин, сообщает финское издание Ilta-Sanomat со ссылкой на руководителя спасательного центра Погранохраны Финляндии Пекку Лехтонена.

Напомним, сигнал бедствия с судна под флагом Панамы поступил в спасательный центр Хельсинки 8 марта в 12.41 по местному времени. Экипаж из 22 человек сообщил об утечке в машинном отделении, в результате которой вода в нём поднялась на 6 м. Отделение задраили, угрозы затопления нет.


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