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09.03.2018 10:37

КНР решила сделать юань мировой валютой

Власти Китая продолжат постепенно способствовать интернационализации юаня, в том числе за счет дальнейшего открытия своего финансового рынка. Об этом заявил на пресс-конференции глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань, сообщают РИА Новости.

«В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены», — заявил Чжоу Сяочуань.

По его словам, нужно достаточное время, чтобы участники мирового рынка перешли к расчетам в юанях. Но Китай сделает все, чтобы шел процесс интернационализации юаня. «Мы не можем никого принуждать, решения принимаются исходя из собственных соображений», — отметил глава Народного банка.

Исполнительный совет МВФ в ноябре 2015 года принял решение с 1 октября 2016 года включить юань в корзину SDR (специальных прав заимствования), в которую уже входят доллар, евро, фунт стерлингов и иена.

В конце 2015 года Центробанк России включил китайский юань в золотовалютные резервы страны.

Источник: Лента.ру


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Дома второй очереди второго этапа ЖК «Ясно.Янино», возводимые компанией «КВС» во Всеволожском районе Ленинградской области, аккредитованы ПАО Сбербанк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
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