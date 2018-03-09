Манчини о поражении от «Лейпцига»: Во втором тайме у нас были четыре защитника и больше никого

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Роберто Манчини прокомментировал поражение команды от «Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы 8 марта в Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

«Мы хорошо сыграли первые 25, может быть, 30 минут. А потом мне даже не верится, насколько плохо мы начали играть. Мы не заслуживали единственного гола, который забили. Мы точно знали, с кем играем и как готовиться к сопернику. В принципе, мы были подготовлены к игре, но столкнулись с проблемой: во втором тайме у нас были четыре защитника и больше никого. Мы столкнулись с проблемой отсутствия Паредеса. Мы не смогли взять в это трансферное окно похожего на него игрока. Паредес — футболист, без которого центр поля слабеет. Аналогичного игрока у нас попросту нет», – цитирует Манчини пресс-служба «Зенита».

Ответная встреча состоится 15 марта в Петербурге. Благодаря голу, забитому на чужом поле (дает преимущество при равном счете), для выхода в четвертьфинал «Зениту» достаточно будет сыграть со счетом 1:0.