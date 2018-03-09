«Зенит» проиграл «Лейпцигу», но благодаря голу Кришито сохранил шанс на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Поражением для «Зенита» завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» 8 марта в Германии. Петербургская команда уступила со счетом 1:2.

Первым забил «Лейпциг». На 56-й минуте отличился полузащитник Брума. На 77-й Тимо Вернер удвоил преимущество. «Зенит» ответил голом Кришито со штрафного на 86-й минуте встречи.

Ответный матч состоится 15 марта в Петербурге. Благодаря голу, забитому на чужом поле (дает преимущество при равном счете), для выхода в четвертьфинал «Зениту» достаточно будет сыграть со счетом 1:0.