В Петербурге за вечер горели две квартиры

Пожары в жилых домах Невского и Петроградского районов Петербурга тушили вечером 8 марта. В обоих случаях горели квартиры на втором этаже.

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС по Петербургу, в 21:19 пожарных вызвали на улицу Бадаева. Через десять минут три расчета были возле дома №8, корпус 1, где огонь охватил балкон и комнату на втором этаже. Пламя распространилось на 14 квадратных метров. К десяти вечера квартиру потушили.

«Пожарные быстро сработали. Такое ощущение, что за 5 минут потушили. Из квартиры вынесли бабулю с ожогами. Говорят, что в скорой откачивали её», – пишет в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» житель высотки.

Примерно в это же время боролись с огнем на Петроградской стороне. В 21:54 пятнадцать пожарных прибыли к дому №15 по Колпинской улице. Огонь в расположенной на втором этаже квартире локализовали в 22:13. «Сведений о пострадавших не поступало», – уточнили в МЧС.