«Зенит» назвал состав на первый матч с «Лейпцигом» в Лиге Европы

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига».

Как сообщает официальный сайт петербургской команды 8 марта, с первых минут на поле выйдут: вратарь – Андрей Лунев, защитники Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля и Доменико Кришито (капитан), полузащитники — Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Эмилиано Ригони, нападающие — Александр Кокорин и Антон Заболотный.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Игорь Смольников, Илья Скроботов, Юрий Жирков, Дмитрий Плетнев, Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси.

Напомним, матч «Лейпциг» – «Зенит» состоится 8 марта в Германии. Начало в 23:05. Ответная игра пройдет 15 марта в Петербурге.