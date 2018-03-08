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08.03.2018 21:21

Жители Московского района 8 марта мерзнут в квартирах

Коммунальная авария почти на сутки оставила без тепла 65 зданий в Московском районе Петербурга. Теплоэнергетики обещают, что второй холодной ночи не будет. 

Как сообщили «Фонтанке» читатели, потепления в квартирах в районе улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов ждут с утра 8 марта. Мерзнуть они начали накануне вечером. В аварийной службе окончанием ремонта назвали 10 утра четверга. К восьми вечера температура не изменилась. 

«До сих пор в домах нет ни отопления, ни горячей воды. Наступает вторая ночь, которую наша семья будет проводить в теплой одежде и пытаться согреть друг друга, накрывшись всеми одеялами, что были в доме», – пишет читательница из Московского района. 

В комитете по энергетике уточнили, что в десять вечера 7 марта прохудился участок 400 мм подающего трубопровода на Орджоникидзе, 45. Ремонтом занимается «Теплосеть Санкт-Петербурга». На время работ от теплоснабжения отключили 65 зданий: одно лечебное, четыре детских учреждения, 53 жилых и семь нежилых домов. Горячая вода в квартирах пропадать не должна была, но до верхних этажей могла не доходить. Ремонт осложнила и затянула близость кабелей Ростелекома.

В 19:40 все работы на Орджоникидзе закончены, утверждают в «Теплосети Санкт-Петербурга». Дальше поступление тепла в квартиры зависит от жилищников. В среднем переключение задвижек занимает два часа.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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