Жители Московского района 8 марта мерзнут в квартирах

Коммунальная авария почти на сутки оставила без тепла 65 зданий в Московском районе Петербурга. Теплоэнергетики обещают, что второй холодной ночи не будет.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, потепления в квартирах в районе улицы Орджоникидзе и проспекта Космонавтов ждут с утра 8 марта. Мерзнуть они начали накануне вечером. В аварийной службе окончанием ремонта назвали 10 утра четверга. К восьми вечера температура не изменилась.

«До сих пор в домах нет ни отопления, ни горячей воды. Наступает вторая ночь, которую наша семья будет проводить в теплой одежде и пытаться согреть друг друга, накрывшись всеми одеялами, что были в доме», – пишет читательница из Московского района.

В комитете по энергетике уточнили, что в десять вечера 7 марта прохудился участок 400 мм подающего трубопровода на Орджоникидзе, 45. Ремонтом занимается «Теплосеть Санкт-Петербурга». На время работ от теплоснабжения отключили 65 зданий: одно лечебное, четыре детских учреждения, 53 жилых и семь нежилых домов. Горячая вода в квартирах пропадать не должна была, но до верхних этажей могла не доходить. Ремонт осложнила и затянула близость кабелей Ростелекома.

В 19:40 все работы на Орджоникидзе закончены, утверждают в «Теплосети Санкт-Петербурга». Дальше поступление тепла в квартиры зависит от жилищников. В среднем переключение задвижек занимает два часа.