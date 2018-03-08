Уроки немецкого: О вреде рукоблудия и китайских пытках

Учительница петербургской гимназии шокировала детей рассказом о вреде чужих членов. Пыточный колокольчик и готовность взяться за ремень и вовсе ввергли школьников в ужас. Призванные на помощь родители потребовали расправы.

В гимназии № 41 имени Эриха Кестнера, что в Приморском районе города, учеников чересчур глубоко окунули во «все тайны жизни». Кроме тезисов о взаимном уважении нашлось место краткому экскурсу в историю телесных наказаний и личному взгляду на гомосексуализм. И все это на одном уроке. К таким знаниям пятиклассники оказались не готовы. Услышанное от учителя слово оскорбило, упомянутая порка травмировала. В жизнь обещанное педагог не воплотила, но учительский стул пошатнулся.

Отступления, которые вряд ли значились в учебном плане урока немецкого языка для учащихся пятых классов, 12-летний школьник записал на диктофон. Недовольство Анастасией Филюриной, говорит его мама, она слышала и раньше, но 6 марта появилось подтверждение. Оно разошлось между другими родителями и возмутило. Запись предоставили «Фонтанке», в арбитры призвали общественность.

«Мальчиков не трогать вот так вот. И за причинные места, и за член тоже. Понятно? И мастурбировать не нужно в школе. Понятно?» – наставляет учительница подрастающее поколение.

Слышатся смешки. В 11 – 12 лет они и сами способны подобрать синонимы разной степени цензурности, но от старших про физиологию слышать не хотят.

«Мат-мат», – шепчутся в классе.

«Вы понимаете, что девочки на вас насмотрятся и подумают, что все мальчики такие, – продолжает учительница и тут же переходит к частностям: – Встал. В угол пошел. Там и стой спиной. Вдох-выдох. Чтобы энергетические поля действовали на тебя благотворно, милый мой. – И тут же поясняет: – На физике будете изучать».

Волшебная сила угла, по всей видимости, ожидаемого воздействия не оказала, и педагог перешла к земному. Будет по-плохому.

«Буду бить ремнем. Мне никто ничего не сделает, – и тут же будто с ностальгией прибавляет: – Раньше в школах всегда били ремнём».

Сейчас не бьют. И Анастасия Владимировна не бьет. Немецкий в 41-й гимназии 26-летняя учительница преподает первый год. Её можно найти и в базе репетиторов. В редких отзывах трехлетней давности молодого преподавателя хвалят, хоть заинтересовать предметом получалось не всегда. В пятом классе гимназии, где языку Гёте отводится пять часов в неделю, детей делят между двумя педагогами. Второй последний месяц в командировке, и вся нагрузка, как рассказали родители, свалилась на её плечи. Поначалу нареканий к воспитанной в семье учителей девушке не было – они появились к зиме. В последний месяц больше. Волнение, говорит одна из мам, вызывает негативное отношение к детям.

В преподавательской методике нашли систему оскорблений и унижений человеческого достоинства. Конкретики с ходу вспомнили не так много, но рассказывают, что пары ласковых дети удостаивались не раз. Одна из учениц якобы слышала в свой адрес «проститутка». Остальное – то, что есть на записи.

«Будем насиловать мозг, – провозглашает учительница и, судя по звону, берется за колокольчик. – Я могу ходить по классу так. Не успокоитесь? Ничего, успокоитесь».

Это, судя по её объяснению детям, вольная интерпретация экзекуции, придуманной ещё в Древнем Китае. Узнику фиксировали голову, над ней закрепляли чан с водой. По капле она падала на выбритую макушку. Через несколько часов жертва теряла сознание, её приводили в чувство и продолжали. Монотонно капающая вода вызывала спазм сосудов, угнетая все большую зону мозга.

Тонкости учительница опускает, ограничившись «заключенным капельку воды на голову капали каждый час». Живому детскому воображению хватило и этого. По словам родителей, напуганы были не только впечатлительные девочки. Церебральное насилие и порка, хоть и только на словах, понимания у взрослых не нашли: воспитывать можно и без угроз. Владелец диктофона добавил, что среди прочего им обещали оторвать пальцы и выбросить в окно, но под запись это не попало. Как и поднятая молодой учительницей парта. Будто бы на том же уроке один из учеников уделял внимание не немецкому, а лежащему перед ним планшету. Гаджет от преподавательского гнева он успел спасти, а парту то ли подняли, то ли толкнули на него.

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Что отвлекло от немецкого и заставило заговорить о рукоблудии и воспитании, осталось за кадром. К плотскому преподаватель возвращалась ещё раз: «Что за взгляд на товарища такой? Любовный какой-то, – и заключила: – Гомосексуализм развивается в детстве».

Предысторию такого отклонения от курса ни родителям, ни «Фонтанке» не объяснили. Но, по словам одной из матерей, даже если причина есть, сказанное учителем кажется странным. Между мамами обсуждают и склонность учительницы к чистоте. Рассказывают, будто бы посреди родительского собрания она внезапно взялась за швабру. Зато во внимательности к ученикам ей отказали: якобы наблюдали, как она обращается к отсутствующим в классе детям.

Впрочем, складывается ощущение, что накал страстей вокруг преподавателя немецкого подогрели накопившиеся, но не высказанные по адресу претензии к руководству школы. Ведь именно оно ответственно за подбор кадров и распределение детей по классам, к которому у родителей тоже есть нарекания.

После задокументированного урока вопрос о компетентности Анастасии Владимировны перед руководством был поставлен. В разговоре с одной из мам директор гимназии якобы призналась, что ещё две недели назад заметила неладное, но заволновалась, не будет ли отлучение от работы воспринято излишне резко.

Заместитель директора в разговоре с «Фонтанкой» назвала обращение родителей «просьбой присмотреться». До этого, по её словам, в администрацию они не приходили, а жалобы начали поступать только накануне.

«Мы сделали все возможное, отреагировали просто мгновенно, – заверили в школе. – За всем не уследишь».

Праздничные мероприятия прошли без учительницы немецкого.

«Её госпитализировали, – ответила замдиректора, добавив, что «все обыграла» и при детях врачи в класс не заходили. – У нее был насморк, я попросила её пройти в кабинет, сказав, что может быть давление».

Тревога была небезосновательна: девушку забрали в больницу.

Татьяне Кухарской – директору гимназии – в сокращенный предпраздничный день было не до разговоров с журналистами. Сначала совещание, потом концерт, а следом обход классов – застать её на месте не удалось. Но экстренное собрание с родителями, говорят, было. По их словам, кроме беспокойства за вышедшие за пределы школы слухи, было сказано, что Анастасию Филюрину к детям больше не пустят.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»