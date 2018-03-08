СКА в четвертый раз обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Западной конференции КХЛ

Победой завершился для хоккейного клуба СКА четвертый матч четвертьфинала Западной конференции КХЛ против «Северстали». Он прошел 8 марта в Череповце.

Петербургская команда выиграла со счетом 2:0. Голами у СКА отметились Никита Гусев (10-я минута) и Сергей Широков (32).

Таким образом, СКА выиграл в серии четвертый матч подряд и вышел в полуфинал Западной конференции. Игры состоятся 16, 17, 19, 20 и, при необходимости, 22, 24 и 26 марта. Соперник петербуржцев определится позже.

Напомним, ранее в «Северстали» заявили, что судьи допустили ошибку, когда в третьем матче против СКА засчитали гол Ярно Коскиранты в овертайме. Представители команды из Череповца опубликовали запись, на которой видно, что решающий гол Коскиранты был забит из положения «вне игры». Впрочем, отменять итоги матча никто не собирается — в КХЛ объяснили инцидент техническими проблемами арены в Череповце (судьям была предоставлена запись, на которой нарушение распознать не удалось).