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08.03.2018 19:33

Daimler преподнес «китайский сюрприз»: приобрел акции автопроизводителя из Поднебесной

Как правило, китайские компании стараются приобрести акции технологических гигантов, чтобы получить доступ к информации. Днем 8 марта стало известно о более непривычной сделке: немецкий Daimler купил около 4 процентов «дочки» китайской государственной компании BAIC Group, специализирующейся на «чистых» автомобилях.

Произошло это на фоне двукратного роста мировых продаж электрокаров как раз за счет китайской компании.

Подробности – на «Водителе Петербурга»

 


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
23.01.2018 15:49
"Аэрофлот" стал самой популярной авиакомпанией у бизнес-путешественников
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