Daimler преподнес «китайский сюрприз»: приобрел акции автопроизводителя из Поднебесной

Как правило, китайские компании стараются приобрести акции технологических гигантов, чтобы получить доступ к информации. Днем 8 марта стало известно о более непривычной сделке: немецкий Daimler купил около 4 процентов «дочки» китайской государственной компании BAIC Group, специализирующейся на «чистых» автомобилях.

Произошло это на фоне двукратного роста мировых продаж электрокаров как раз за счет китайской компании.

Подробности – на «Водителе Петербурга».