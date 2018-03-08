Трубу на Танкиста Хрустицкого починили

Ремонт на сетях Кировского района 8 марта закончили раньше намеченного срока. «Теплосеть Санкт-Петербурга» заверяет, что все попавшие в зону аварии дома получают отопление штатно.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, в 17:40 работы на улице Танкиста Хрустицкого, где утром разливался кипяток, завершили. Поврежденный участок 400-миллиметровой трубы заменили, пустили горячую воду и перевели потребителей с резервной на обычную схему теплоснабжения. Ожидалось, что прохладная температура в 57 зданиях задержится до восьми-девяти часов вечера – норматив отводит на ремонт труб такого диаметра 13 часов. Бригада справилась раньше. Теперь, чтобы тепло дошло до квартир, управляющие компании должны переключить задвижки на внутридомовых системах.