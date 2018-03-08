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08.03.2018 19:05

В Волоколамске ОМОН задержал протестующих против свалки

В подмосковном Волоколамске задержаниями закончился протест против полигона твердых бытовых отходов «Ядрово». 

Как передает 8 марта радиостанция «Говорит Москва», протестующие пытались перекрыть дорогу к свалке, после чего активизировался ОМОН. Активист Сергей Жуков сообщил изданию: «Приехал ОМОН, начал в грубой форме всех затаскивать по автобусам, разгонять.  Их уже увезли в наше местное ОВД. Целый автобус. Думаю, 20-30 человек точно было задержано. Пенсионера, лет 60-70, прямо избили дубинками. Он упал. Его кое-как вытащили и повезли на частной машине на скорую помощь. Потому что у человека сердце, по ходу, схватило». 

После этого протестующие оставили попытки перекрыть трассу, но остались рядом с полигоном. Расходиться они не собираются: «Мы будем стоять круглые сутки, пока нам не закроют полигон», – заявил Жидков.

Напомним, на мусорном полигоне «Ядрово» в Подмосковье ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации «последствий выброса свалочного газа».


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