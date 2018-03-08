В Бельгии с замороженных счетов окружения бывшего ливийского диктатора Каддафи исчезли 10 млрд евро

С замороженных по решению ООН счетов окружения Муаммара Каддафи исчезли более 10 млрд евро.

Об этом 8 марта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на местную прессу. По данным СМИ, в ноябре 2013-го, когда счета замораживали, бельгийском Euroclear Bank находились 16,1 млрд евро. Однако, как оказалось, к концу 2017-го на счетах осталось чуть более 5 млрд. Решений о размораживании средств минфин Бельгии не принимал. По сути, эти деньги оказались украдены и, скорее всего, вернулись в окружение экс-правителя Ливии.

Напомним, Муаммар Каддафи, который правил Ливией 43 года, был убит повстанцами в октябре 2011 года. После этого в стране установилось двоевластие: международно признанное правительство Файеза Сарраджа заседает в Триполи, а в Тобруке базируется Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара.