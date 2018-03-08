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08.03.2018 18:12

Синоптики не могут решить, идет ли весна в Петербург

К концу недели до Петербурга доберется весна, обещает Гидрометцентр России. Региональные синоптики надеяться не рекомендуют: плюса не будет.

По данным Гидрометцентра России, уже в пятницу, 9 марта, днем в Северной столице установится ноль, который продержится до субботы. В последний день недели городу сулят +2, а на следующей можно ждать до +5 днем. 

Между тем, согласно прогнозам Северо-Западного УГМС, перспективы не настолько радужны. На ноль можно рассчитывать разве что в воскресенье, но и то, с уклоном в минус. До этого днем будет сохраняться слабый минус, ночью — до -7…-5, а 9 марта в пригородах похолодает до – 11. На дорогах по-прежнему скользко, не исключен небольшой снег.


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