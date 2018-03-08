Кладбище, на котором похоронена жена экс-разведчика Скрипаля, оцеплено полицией

Часть кладбища в Солсбери, на котором была похоронена жена экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного недавно в Великобритании, оцеплена полицией.

Об этом пишет 8 марта The Daily Telegraph. Издание уточняет, что также не снимают оцепление с дома бывшего российского разведчика. По данным СМИ, смерть жены Скрипаля, Людмилы, вызвала вопросы у следствия. Официально она скончалась от рака в 2012 году в возрасте 59 лет. Напомним, ранее «Фонтанка» выяснила, что сын отравленного разведчика Александр умер в Петербурге при странных обстоятельствах. Табличка с его именем также установлена на английском кладбище, хотя где он похоронен, официально неизвестно.

Сам Скрипаль и его дочь Юлия, которые сейчас находятся в состоянии комы, на прошлой неделе посещали кладбище и оставили цветы на могиле Александра Скрипаля. Работник кладбища рассказал СМИ, что он регулярно видел Сергея Скрипаля, который приходил на могилы жены и сына.