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Фонтанка.fi
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08.03.2018 17:53

В Финском заливе терпит бедствие шедший в Петербург сухогруз

В международных водах к западу от острова Гогланд в Финском заливе терпит бедствие сухогруз под флагом Панамы, который шёл в Санкт-Петербург, сообщает Пограничная охрана Финляндии.

По данным ведомства, сигнал поступил в центр морского спасения в Хельсинки в 12:41 (13:41 мск). Экипаж судна сообщил, что машинное отделение заливает водой. По последним данным, вода поднялась на 6 метров.

Пограничная охрана Финляндии

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Пограничная охрана готова при необходимости эвакуировать экипаж в составе 22 человек, однако сейчас непосредственной опасности для людей на борту нет – машинное отделение задраили, и вода не проникает в другие части судна, поэтому затопление ему не грозит.

На место происшествия были вызваны находившийся неподалёку финский ледокол Nordica и катер береговой охраны Turva.


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Судя по информации портала marinetraffic.com, речь идёт о судне Glory Hongkong, которое вышло в Петербург из испанского порта Авилес. Дедвейт сухогруза длиной 180 метров составляет 40 тыс. тонн.


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