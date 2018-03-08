В Сибири подростки спасли провалившегося под лед ребенка

Угодившему в полынью младшекласснику не дали утонуть пятеро детей постарше. Ребёнка вытащили по всем правилам, отогрели и вызвали спасателей.

Как сообщили 8 марта в пресс-службе регионального МЧС, героями стали пятеро учащихся 7-8-х классов в Томске. Накануне вечером, проходя по мосту через реку Ушайку, они обратили внимание на играющих на льду школьников помладше. Позже они рассказали, что поначалу хотели согнать детей с опасного участка. Спуститься к реке успели, но предупреждать было поздно: один из заигравшихся ушел под лед.

«Мы видели только голову мальчика, он стал кричать, звать на помощь и хвататься за кромку льда, – говорит 14-летний Артем Митьков. – Оторвав от дерева ветку, вместе с Иваном Шалаевым мы максимально близко подползли к ребенку и протянули ему ее».

Вытянуть мальчика в намокшей одежде и с портфелем за спиной удалось не сразу. К этому времени один из ребят уже вызвал МЧС и скорую. До их приезда искупавшегося в ледяной воде переодели в собственную одежду. Пострадавшего госпитализировали, а подробности спасательной операции сотрудники МЧС узнали, созвонившись с одним из подростков.