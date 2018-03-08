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08.03.2018 17:07

Башню горевшего Дома с фонтаном разбирать не будут

Башню на крыше дома № 21 по улице Куйбышева, который пострадал от пожара, не будут демонтировать. Ранее на «Фонтанку» обратились владельцы помещений в этом здании, которые встревожены возможным обрушением. 

Как рассказали нашему изданию собственники помещений, на прошлой неделе после пожара было  проведено собрание с участием представителей администрации, на котором жильцам обещали разобрать аварийные конструкции. Тем не менее к праздникам обгоревшую башню на крыше дома так и не начали разбирать, в связи с чем собственники высказали опасение, что она может обрушиться во дворы или на улицу Куйбышева. 

Как пояснили 8 марта в администрации Петроградского района, речь идет об объекте комитета по охране памятников, демонтаж не запланирован. После выездного совещания были проведены противоаварийные работы, сейчас башня не представляет опасности. Вопрос о ее реконструкции будет рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, пожар начался около двух часов 2 марта, ему был присвоен третий номер сложности. Его тушили 58 спасателей, сгорело 300 квадратных метров кровли, пожар ликвидировали примерно к 9 утра. В здании зарегистрированы 2 отеля, более 170 компаний  и аппарат уполномоченного по правам предпринимателей. «Фонтанка» показывала в фоторепортаже, как выглядит памятник после пожара.

Справка:

Здание в стиле модерн на улице Куйбышева построено в 1909-1912 годах по проекту Карла Бальди. Изначально это был доходный дом, так называемый Дом с фонтаном. В 1935 году в нем размещалось Петроградское районное потребительское общество, с 1940 по 1988 год — Петроградский Райпищеторг (Управление торговли продовольственными товарами). С 2001-го дом включен в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». На сегодняшний день месячная аренда квадратного метра под крышей Куйбышева, 21, согласно открытым источникам, стоит порядка 14 тысяч рублей.


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