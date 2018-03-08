Башню горевшего Дома с фонтаном разбирать не будут

Башню на крыше дома № 21 по улице Куйбышева, который пострадал от пожара, не будут демонтировать. Ранее на «Фонтанку» обратились владельцы помещений в этом здании, которые встревожены возможным обрушением.

Как рассказали нашему изданию собственники помещений, на прошлой неделе после пожара было проведено собрание с участием представителей администрации, на котором жильцам обещали разобрать аварийные конструкции. Тем не менее к праздникам обгоревшую башню на крыше дома так и не начали разбирать, в связи с чем собственники высказали опасение, что она может обрушиться во дворы или на улицу Куйбышева.

Как пояснили 8 марта в администрации Петроградского района, речь идет об объекте комитета по охране памятников, демонтаж не запланирован. После выездного совещания были проведены противоаварийные работы, сейчас башня не представляет опасности. Вопрос о ее реконструкции будет рассмотрен в ближайшее время.

Напомним, пожар начался около двух часов 2 марта, ему был присвоен третий номер сложности. Его тушили 58 спасателей, сгорело 300 квадратных метров кровли, пожар ликвидировали примерно к 9 утра. В здании зарегистрированы 2 отеля, более 170 компаний и аппарат уполномоченного по правам предпринимателей. «Фонтанка» показывала в фоторепортаже, как выглядит памятник после пожара.