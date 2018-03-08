Мужчина в плащ-палатке расстрелял воздух Сестрорецка из винтовки Мосина

Международный женский день в Курортном районе Петербурга отметили стрельбой. Длинные выходные для несдержанного поклонника оружейника Мосина омрачит общение с полицией.

Как сообщили в Росгвардии по Петербургу и области, в начале четвертого ранним утром 8 марта жителей Сестрорецка переполошили звуки выстрелов. Укутанный в плащ-палатку мужчина схватился за оружие во дворе на Токарева, 15, куда был направлен наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Доставалось вроде бы только воздуху, но стрелок был крепко нетрезв, и прицел мог сбиться. Сопоставив близость кафе, жилых домов и число гуляющих, сотрудники Росгвардии применили силу.

Потеря оружия дебошира, видимо, расстроила, и усмирять его пришлось наручниками. Позднее к изъятому обрезу винтовки Мосина добавилась саперная лопатка. Несколько подпорченный коррозией обрез отправили на экспертизу, а мужчину доставили в отдел.

Там выяснилось, что биография задержанного чиста, а расстреливать воздух его заставила ссора с приятелями. С ними он выпивал в ближайшем ресторане и поначалу ушел остывать домой, но подогретая спиртным обида вынудила вернуться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.