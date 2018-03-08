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08.03.2018 16:45

Глава «Нафтогаза» считает, что украинцы потребляют слишком много газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинцы потребляют в среднем в 6 раз больше газа, чем жители европейских стран. Причиной тому были заниженные цены на российское топливо.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости, Коболев сделал свое заявление 8 марта на нефтегазовой конференции CERAWeek. Глава «Нафтогаза» пояснил, что украинцы стали «жертвой замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России». По его мнению, это произошло из-за «политиков с очень популистской натурой, которые наслаждались сильной поддержкой из России», которые закупали исключительно российский газ (видимо, Коболев намекает на Виктора Януковича). 

«В результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр», — говорит глава «Нафтогаза». Напомним, 2 марта на Украине ввели кризисный план из-за прекращения поставок российского газа. На 5 дней были закрыты все учебные заведения страны, также «Нафтогаз» просил граждан снизить температуру в домах для экономии топлива. Видимо, сегодня украинцы решили погреться после пятидневного перерыва, и это огорчило главу главной нефтяной компании страны.

Справка:

Напомним, Стокгольмский арбитражный суд 28 февраля обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. За вычетом долга украинской компании Россия осталась должна 2,56 миллиарда долларов. С 1 марта «Газпром» отказался возобновлять поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. «Нафтогаз» заявил, что вынужден ввести в стране режим экономии и экстренно закупать более дорогой газ в Европе, а действия российской компании расценивает как отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал его некорректным и предвзятым, объяснив этим разрыв с «Нафтогазом». «Фонтанка» подробно писала о сложившейся ситуации. 


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