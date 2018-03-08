Глава «Нафтогаза» считает, что украинцы потребляют слишком много газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что украинцы потребляют в среднем в 6 раз больше газа, чем жители европейских стран. Причиной тому были заниженные цены на российское топливо.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости, Коболев сделал свое заявление 8 марта на нефтегазовой конференции CERAWeek. Глава «Нафтогаза» пояснил, что украинцы стали «жертвой замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России». По его мнению, это произошло из-за «политиков с очень популистской натурой, которые наслаждались сильной поддержкой из России», которые закупали исключительно российский газ (видимо, Коболев намекает на Виктора Януковича).

«В результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчете на один квадратный метр», — говорит глава «Нафтогаза». Напомним, 2 марта на Украине ввели кризисный план из-за прекращения поставок российского газа. На 5 дней были закрыты все учебные заведения страны, также «Нафтогаз» просил граждан снизить температуру в домах для экономии топлива. Видимо, сегодня украинцы решили погреться после пятидневного перерыва, и это огорчило главу главной нефтяной компании страны.